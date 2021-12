Giovedì 9 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronta gli inglesi del Leicester nell’ultima giornata dei gironi eliminatori di Europa League.

Mentre il Napoli scende in campo questa sera contro l’Atalanta in casa, il Leicester affronta in trasferta a Birmingham l’Aston Villa domani alle ore 17:30.

Dopo 14 giornate il Leicester occupa il decimo posto in Premier League con 19 punti a -4 dalla zona Europa.

Comments

comments