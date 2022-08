Eurorivali: Liverpool travolgente, vincono anche i Rangers

In campo oggi due delle tre eurorivali del Napoli in Champions League.

Il Liverpool. I reds di Klopp in casa con il Bournemouth conquista la prima vittoria in Premier League dopo 2 pareggi e 1 sconfitta (con il Manchester United). Il risultato di 9-0 determinato dalle reti di Diaz (2), Elliott, Alexander-Arnold, Firmino (2), Van Dijk, Carvalho e autorete di Memphap. Nel prossimo turno il Liverpool è impegnato mercoledì 31 alle 21:00 ancora in casa con il Newcastle.

I Rangers Glasgow. I Rangers secondi in classifica in Premiership a -1 dalla capolista Celtic vincono facile in casa con il modesto Ross Count 4-0 con le reti di Lundstram, doppietta di Colak e Davies. Nel prossimo weekend, sabato 3 settembre ore 13:30, superderby in casa proprio del Celtic.

L’Ajax. I Lancieri di Amsterdam dopo aver perso la Supercoppa olandese con il PSV, vogliono continuare ad essere l’unica squadra della Eredivisie ancora a punteggio. Domani alle ore 12:15 affronta in trasferta l’Utrecht. L’Ajax guida la classifica con 9 punti davanti al Feyenoord con 7.

Comments

comments