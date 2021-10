Eurorivali: impresa Leicester, pari nel derby per lo Spartak Mosca, oggi in campo il Legia Varsavia

Impegni in campionato per le tre eurorivali del Napoli in Europa League.

Leicester. Nell’impegno casalingo dell’ottava giornata di Premier League il Leicester h sconfitto 4-2 il Manchester United di Ronaldo. Di Tielemand, Soyuncu, Vardy e Daka i gol dei padroni di casa, di Greenwood e Rashford quelli dello United.

Spartak Mosca. Pari per 2-2 nel derby casalingo con la Dinamo Mosca. I gol dello Spartak Mosca realizzati da Dzhikiya e Gigot.

Legia Varsavia. Gli avversari del Napoli giovedì al Maradona affrontano in casa alle ore 17:30 il Lech Poznan che punta alla vetta della classifica.

