Eurorivali – La Real Sociedad. Il “Mago” David Silva e molti giovani promettenti

Eurorivali – Gli spagnoli della Real Sociedad affronteranno il Napoli nel gruppo F dell’Europa League 2020/2021.

La Real Sociedad è la squadra di calcio di San Sebastien, città che fa parte della comunità autonoma dei Paesi Baschi, noti, oltre che per fattori politici, per la straordinaria passione dei tifosi per il calcio. Ne fece le spese il Napoli che venne eliminato dall’Atlethic Bilbao in quei famosi preliminari di Champions League ai tempi di Benitez.

Non è tra le top in Spagna ma in seconda fascia dopo il Leicester era la squadra da evitare.

Un mix di esperienza e giovani promesse nella rosa degli spagnoli ma il primo nome che salta agli occhi non può non essere quello del mago David Silva che dopo una straordinaria e lunga esperienza al Manchester City ha deciso di tornare nella sua Spagna. Accanto a lui, come detto in precedenza, molti giovani interessanti, uno su tutti: Oyarzabal. Talento spagnolo che il Napoli aveva provato a soffiare ai Baschi qualche anno fa senza però riuscirci.

La Real Sociedad, allenata da Imanol Alguacil, è una squadra a cui piace gestire il gioco e tenere il pallone fa del 4-3-3 e del 4-2-3-1 i suoi moduli principali.

Questa la sua formazione base:

Remiro; Gorosabel, Le Normand, Elustondo, Monreal; Merino, Guevara; Januzaj, Oyarzbal (David Silva), Barrenetxea (David Silva); Isak.

Sesta classificata lo scorso anno, si è guadagnata l’accesso alla fase ai gironi di Europa League.

Quest’anno non una gran partenza in Liga: la squadra infatti si trova al decimo posto con 5 punti dopo una vittoria, due pareggi e una sconfitta in quattro partite.

