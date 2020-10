Eurorivali – L’AZ Alkmaar tra il sogno scudetto infranto e lo stadio crollato

Il club olandese AZ Alkmaar è tra le tre avversarie del Napoli nella fase a gironi dell’Europa League, con il sorteggio che si è svolto qualche ora fa.

La storia dell’AZ Alkmaar ed il sogno scudetto

L’AZ non può vantare la stessa storia dell’Ajax o del PSV Eindhoven ma comunque non è affatto un club ed una squadra da sottovalutare. Nato ufficialmente nel 1967, dopo la fusione del Alkmaa ’54 e della FC Zanstreek, nel suo palmares può contare due scudetti vinti (come il Napoli): 1980/81 e 2008/09. Oltre a questo ci sono da aggiungere quattro Coppe d’Olanda ed una finale di Coppa UEFA (la vecchia Europa League) raggiunta nel 1980/81.

Prima del lockdown a causa della pandemia da Covid, tra l’altro, l’AZ Alkmaar ha accarezzato il sogno scudetto. La squadra aveva 56 punti, alla pari con l’Ajax, a 8 giornate dalla fine e solo la differenza reti ha sancito che fosse proprio l’Ajax a finire in prima posizione e di conseguenza in Champion’s League. Questo dopo che la Federazione aveva deciso che il campionato si sarebbe concluso senza l’assegnazione del titolo.

Lo choc dello stadio crollato ed il valore della squadra

Uno degli episodi che più torna in mente se si pensa al club olandese riguarda lo stadio, l’AFAS Stadion. E purtroppo in maniera negativa; nel 2019, infatti, la copertura crollò (a causa del vento) sullo stadio e per fortuna non ci furono conseguenze. Il dirigente del club commentò con un “Siamo scioccati”, considerando comunque che l’impianto è di nuova costruzione: fu ultimato nel 2016. La capienza è di poco più di 17 mila posti ma a causa del cantiere per riparare l’AFAS il numero è sicuramente ridotto.

La squadra è allenata da Arne Slot, che fa del calcio propositivo e votato all’attacco le sue idee principali. Tra l’altro Slot, arrivato nel 2019, è riuscito a fare il record di 41 punti per l’AZ nelle prime 17 giornate di campionato. Il suo modulo preferito è il 4-3-3 e la rosa da lui guidata si attesta sul valore di quasi 117 milioni di euro (dati Transfermarkt); tra questi, da tenere d’occhio c’è sicuramente il capitano Teun Koopmeiners.

Koopmeiners è un mediano naturale ma può giocare anche da centrocampista centrale e nella scorsa stagione (la 2019/20) ha collezionato la bellezza di 16 gol e 3 assist in tutte le competizioni. In questa stagione, invece, ha già timbrato 2 volte il tabellino delle marcature in appena 4 presenze ufficiali tra campionato e partite di qualificazione alla Champion’s League.

Nelle prime uscite ufficiali di questa stagione 2020/21, l’AZ Alkmaar si è presentata in campo con il solito 4-3-3 e da un undici composto così:

Bizot; Svensson, Chatzidiakos, Letschert, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Boadu.

