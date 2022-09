Eurorivali. Perde l’Ajax, i Rangers si avvicinano alla vetta

In attesa di Milan-Napoli hanno già giocato due delle quattro squadre del Gruppo A dei gironi eliminatori di Champions League.

Ajax. Lancieri di Amsterdam prossimi avversari del Napoli in Champions il prossimo 4 ottobre, in casa dell’AZ Alkmaar conoscono la prima sconfitta in campionato. Il risultato di 2-1 determinato dai gol di Kudus per il momentaneo vantaggio dell’Ajax e di de Wit e Odgaard per la vittoria in rimonta dell’AZ.

Rangers. Celtic sconfitto 0-2 in casa del St. Mirren e i Rangers ne approfittano per portarsi a -2 dalla capllista grazie alla vittoria casalinga per 2-1 sul Dundde United con la doppietta di Colak per il doppio vantaggio dei Rangers e il gol della bandiera del Dundee segnato da Smith.

Liverpool. Rinviato il big match in casa del Chelsea per motivi di sicurezza legati ai funerali della Regina Elisabetta.

