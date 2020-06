Eurorivali. Questa sera in campo anche il Barcellona

Non solo la Serie A. In campo oggi anche la Liga spagnola con tre partite della 31esima giornata. In Campo il Barcellona avversario del Napoli in Champions.

I catalani attesi dalla gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Napoli, andata al San Paolo terminata 1-1, sono in testa alla classifica a pari punti con il Real Madrid.

Questa sera alle ore 22:00 sono attesi dalla gara casalinga contro il sempre ostico Athletic Bilbao.

Oltre Barcellona-Athletic Bilbao in programma altre due gare entrambe alle ore 19:30, Levante-Atletico Madrid e Valladolid-Getafe.

