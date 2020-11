Eurorivali. Real Sociedad comanda la Liga, vince anche l’AZ, il Rijeka si riposa

Weekend positivo per le squadre inserite nello stesso girone del Napoli in Europa League. Vincono Real Sociedad e AZ Alkmaar, il Rijeka ha rinviato la sua partita con l’Istra 1961 per la positività al covid di sette calciatori.

Real Sociedad. Nella decima giornata di campionato con un gol di Isak al 66′ su assist di Januzaj la Real Sociedad espugna il campo del Cadice e si conferma capolista della Liga con 3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid (che però ha due gare in meno) e 6 sul Real Madrid (che ha una gara in meno). Nel prossimo turno affronta in casa il Villareal di Albiol terzo in classifica con 19 punti.

Az Alkmaar. Un gol di Martins Indi all’11° del primo tempo basta per superare 1-0 in casa l’Emmen penultimo in classifica. Dopo nove giornate l’AZ è ottavo in classifica con 14 punti (ma una gara in meno) a -10 dalla capolista Ajax. Prossimo turno, prima della sfida contro il Napoli, in casa dell’Heracles.

Comments

comments