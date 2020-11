Eurorivali – Real Sociedad e AZ vincono, sconfitta per il Rijeka

In questo week-end hanno giocato anche le eurorivali del Napoli del girone di Europa League nei loro rispettivi campionati.

Questi i risultati delle avversarie del Napoli nel girone F di Europa League.

Croazia: Il Rijeka è stato sconfitto dal Sibenek per 2-0 in trasferta. Il Rijeka è quarto nella First League con 12 punti dopo 7 giornate.

Spagna: La Real Sociedad h battuto il Celta Vigo per 4-1 in trasferta (David Silva, Oyarzabal, doppietta Jose). La Real è prima in classifica nella Liga con 17 punti dopo 8 giornate.

Olanda: L’Az Alkmaar ha battuto la RKC Waalvijk per 3-0 (Steng, doppietta Gudmundsson). L’Az è al nono posto in Eriedivise con 8 punti dopo 6 giornate.

