Non solo il Napoli. Anche Liverpool e Rangers, avversarie in Champions, impegnate in un turno infrasettimanale.

Liverpool. Vittoria casalinga per i Reds di Klopp che hanno sconfitto il Newcastle 2-1 nella 5° giornata di Premier League. I gol segnati da Isak (N), Firmino (L) e Carvalho (L).

Rangers. Vittoria in Coppa della Lega di Scozia e passaggio del turno per i Rangers che in casa hanno sconfitto 3-1 il Queen of South con i gol di Ure (R), Connelly (Q) e doppietta di Anfield (R).

