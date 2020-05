Everton, affare aperto: le mosse di De Laurentiis per arrivare al brasiliano

Everton, giocatore brasiliano del Gremio, è un profilo decisamente gradito al Napoli. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport.

Si rincorrono in questi giorni le voci di un Napoli sulle tracce di Everton, esterno classe ’96 in forza al Gremio. Ad alimentare questa indiscrezione arriva l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che cerca di ricostruire le tappe che hanno portato il club azzurro ad interessarsi al calciatore.

Come prima tappa De Laurentiis ha avvisato il Gremio, poi ha sondato il calciatore ed ha cercato di capire la situazione legata al cartellino del calciatore (diviso tra il club e l’agente del calciatore, ndr). Il quotidiano scrive ‘è stato tracciato un solco per potersi poi definitivamente lanciare in un affare che non può essere considerato chiuso, ma che è ufficialmente aperto”.

