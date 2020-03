Everton, Ancelotti: “Non ho mai ricevuto un’accoglienza simile. Arriveremo al top”

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dei Toffees, di cui ha assunto la guida a dicembre.

“Onestamente nemmeno in Italia ho avuto un’accoglienza simile. Forse al Milan è stata una situazione simile. È stato bello in altri posti ma qui è il massimo”. Sull’esperienza al Chelsea, avversrio di domani: “Ho grandi ricordi e non vedo l’ora di tornare. Quando arrivai al Chelsea la squadra era pronta a lottare per il titolo mentre all’Everton c’è un’idea di essere al top ma serve tempo. Questo club ha ambizioni e la possibilità di ottenere successi. Il progetto è chiaro e sono qui pronto a raggiungere gli obiettivi prefissati”.

