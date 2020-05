Everton Soares, l’ala che unisce senso del gol e capacità di giocare a destra e sinistra

L’obiettivo del Napoli di cui si sta parlando in modo insistente in questi giorni è Everton Soares, ala offensiva del Gremio.

Everton nasce a Maracanaù, il 22 giugno 1996, e per ora si è messo in mostra solo in Brasile, prima al Fortaleza U20, poi al Gremio U20 ed infine il passaggio alla prima squadra del Gremio. In più, il brasiliano ha già esordito con la sua nazionale nel 2018, dove il ct Tite si accorse delle sue qualità e lo convocò. Il 14 giugno 2019 sigla il suo primo gol con il Brasile, nel match vinto per 3 a 0 contro la Bolivia.

Le caratteristiche di Everton Soares e quanto potrebbe costare al Napoli

Il brasiliano è alto 174 cm (1,74 m) e compensa questa sua “statura normale” con la capacità di scatti efficaci nelle brevi distanze; dotato di buon senso del gol nonostante il fatto sia un’ala, tra le sue capacità annovera la possibilità di poter giocare sia come ala sinistra che destra, con la preferenza a sinistra.

Inoltre, all’occasione, può fare anche da seconda punta. Le sue buone doti tecniche gli permettono di essere rapido e molto abile nel dribbling e quindi di poter saltare l’uomo con facilità. Con il Gremio, nella stagione 2018/19, ha totalizzato 15 gol e 7 assist in 42 partite giocate tra campionato e Coppa Libertadores.

Ad oggi, secondo il portale Transfermarkt, il suo valore si attesta sui 28 milioni di euro. Nel Napoli, ovviamente, potrebbe giocare come ala, a sinistra o a destra, nel tridente di Gattuso; il club azzurro, per strappare il giocatore al Gremio (considerando la clausola rescissoria da 60 milioni di euro), dovrebbe arrivare ad un’offerta di 35-40 milioni.

