Evra contro il Pallone d’oro a Messi: “Lewandowski derubato”

Lunedì sera Lionel Messi ha conquistato il suo settimo Pallone d’Oro ma Evra si scaglia duramente contro questa assegnazione.

Lo ha fatto in un video pubblicato sui social. Di seguito le sue parole in merito:

“Mi spiace molto per Lewandowski, quello di France Football hanno dovuto inventare un trofeo solo per lui perché si sentivano in colpa. Sono sicuro che se inserisco un sondaggio su chi avrebbe dovuto vincere il Pallone d’Oro tra Messi o Lewandowski, vincerebbe Lewandowski. Il calcio sono i tifosi, bisogna ascoltarli e dare loro delle spiegazioni.

Tutti mi dicono che odio Messi perché ho perso tre finali contro lui. Non è cos, non bisogna mancare di rispetto al Barcellona, io ho perso le finali contro il Barça. Xavi e Iniesta avrebbero meritato il Pallone d’Oro, ma è stato dato a Messi. Il mio messaggio è contro la massiccia corruzione organizzata nel calcio. Messi ha fatto una grande stagione.

Ma Lewandowski è stato il migliore quest’anno e nella stagione passa. Messi, dopo aver vinto il Pallone d’Oro ha detto a Lewandowski che l’anno scorso avrebbe dovuto vincerlo lui. E quest’anno Leo? Leo? Ragazzi, aprite gli occhi. France Football, servono risposte. Robert, mi dispiace che tu sia stato derubato di nuovo.“

