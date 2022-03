L’ex juventino Tudor: “Osimhen attaccante più forte della Serie A? Per me è Vlahovic”

Nel corso della conferenza stampa di ieri i giornalisti hanno chiesto a Tudor se Osimhen fosse l’attaccante più forte della Serie A.

L’allenatore dell’Hellas Verona, ex Juventus, ha voluto sottolineare che per lui “è uno dei più forti“. Ma oltre a questo ha anche detto chi è per lui il più forte della Serie A attualmente; la risposta è ricaduta su Vlahovic, passato dalla Fiorentina alla Juventus nel corso del mercato di gennaio. Questa la sua frase in conferenza:

“Se Osimhen è l’attaccante più forte della Serie A? No. Uno dei più forti, ma per me il più forte è Vlahovic.“

