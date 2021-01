Ex Napoli, la prima conferenza stampa francese di Milik: “Pronto per giocare”

L’ex attaccante del Napoli Arek Milik ha tenuto la prima conferenza stampa da nuovo calciatore del Marsiglia.

Questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni.

“Stavo attraversando un periodo difficile. Quando un giocatore non gioca è sempre molto difficile.

Il Marsiglia aveva bisogno di un attaccante e questa è una buona scelta per me.

L’anno scorso l’OM ha giocato in Champions e l’obiettivo è vincere e riconquistare questa competizione.

Sono pronto per giocare. Non ho giocato per diversi mesi e inevitabilmente ho perso un po’ di ritmo, ma mi stavo allenando duramente, spesso due volte al giorno, ma sappiamo che il ritmo arriva con le partite.

Qualche partita e spero di essere pronto a giocare 90 minuti il ​​prima possibile”.

Comments

comments