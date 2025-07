F.A.S.T.®️, (FARMACISTI ATTIVI SUL TERRITORIO) LANCIA IL PRIMO CROWNFUNDING NAZIONALE PER AIUTARE I RAGAZZI DI NAPOLI EST

Al Circolo Rari Nantes serata di solidarietà per raccogliere fondi utili per l’allestimento di un presidio fisico di legalità, cultura e prevenzione all’interno del Centro Ester Village di Barra

Il “Cuore batte al sud” per realizzare un sogno. Il cuore è quello dell’associazione no profit F.A.S.T.®️, (Farmacisti Attivi Sul Territorio) il sogno è quello del suo Presidente Pietro Carraturo farmacista, imprenditore e fondatore dell’associazione che, in occasione del suo trentacinquesimo compleanno, ha scelto di trasformare la tradizionale festa privata legata alla ricorrenza in una missione pubblica: unire musica, parole e solidarietà per dare un futuro migliore al Sud.

E così ieri sera, durante il gala condotto dalla bellissima Fabiola Cimminella nelle sale del Circolo Rari Nantes di Napoli, Carraturo ha presentato ufficialmente il primo crowdfunding nazionale firmato F.A.S.T.®️, con l’obiettivo di realizzare un presidio fisico di legalità, cultura e prevenzione nel cuore di Barra, all’interno del Centro Ester Village.

“Il crowdfunding che lanciamo stasera nasce dal Protocollo di intesa stipulato fra Fast e il Centro Ester che metterà a disposizione una parte degli spazi interni al villaggio che saranno destinati ad attività dedicati a ragazzi che vivono in condizioni di disagio sociale” ha spiegato Pietro Carraturo a ospiti, amici e sostenitori della causa , ringraziando in particolare per la presenza e la vicinanza al progetto l’Assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli oltre che Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada, e poi il responsabile Politica del farmaco e dispositivi della direzione generale Salute della Regione Campania, Ugo Trama e il Presidente del Centro Ester, Pasquale Corvino.

La raccolta dei fondi è già partita con buoni risultati e il sostegno di numerose aziende della filiera farmaceutica (ma non solo) nazionali e del territorio presenti anche alla serata e durerà dall’estate fino a Natale e poi, in base alle somme raccolte, saranno decise e organizzate le attività collegate al progetto.

“Daremo la possibilità a ragazzini individuati dal Centro Ester e dalle scuole di impegnarsi nel dopo scuola con sport con corsi di nuoto, tennis, basket, pallavolo e danza o frequentando laboratori didattici. L’obiettivo è quello di dare ai ragazzi un punto di riferimento diverso dalla strada con la possibilità di imparare una professione. Allo scopo saranno organizzati laboratori artigianali e di formazione professionale che impegneranno per esempio i ragazzi nell’attività di pasticciere, estetista o parrucchiere. Nel nuovo spazio nasceranno anche Corsi di letteratura, scrittura e teatro, Progetti sanitari di prevenzione e percorsi di educazione alla legalità.” ha aggiunto il presidente di F.A.S.T.®️.

L’Associazione dei Farmacisti Attivi sul Territorio si è già distinta in questi anni per attività tipiche del terzo settore, soprattutto nel periodo covid con la presenza di punti fisici in città per la somministrazione di tamponi gratuiti o raccolte fondi da destinare alle categorie disagiate.

“Quello di poter aiutare i ragazzi delle fasce sociali particolarmente deboli era uno dei miei sogni quando ho fondato l’associazione F.A.S.T.®️ e mi emoziona tanto il fatto che stiamo per raggiungere quello che era uno dei nostri principali obiettivi, ossia restituire opportunità e speranza a un territorio troppo spesso dimenticato” ha concluso Carraturo ribadendo un concetto a lui caro: “Festeggiare ha senso se può accendere una luce anche per gli altri. Il Sud ha bisogno di cuore, visione e coraggio. E noi vogliamo esserci.”

Comments

comments