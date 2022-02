Fabian a Sky: “Niente scuse, domani abbiamo un’oppurtunità. Cercheremo la vittoria”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky alla vigilia della sfida di Europa League contro il Barcellona.

C’è una favorita per il passaggio del turno? “Sarà molto difficile, ma penso che non c’è una favorita. Siamo due squadre forti che stanno facendo bene. Loro hanno preso quattro giocatori che gli stanno dando più qualità. Il risultato di domani non sarà definitivo, dobbiamo fare una bella partita e cercare di vincere. Sappiamo però che ci sarà il ritorno a casa nostra che sarà determinante“.

Gara da sogno come dice Spalletti? “Sono partite che sogni da quando sei piccolo. Domani abbiamo questa opportunità di giocare al Camp Nou una competizione come l’Europa League. Speriamo che vediamo una squadra di personalità con voglia di vincere e di fare bene, perché un anno e mezzo fa siamo usciti dalla Champions anche se abbiamo fatto una buona partita. Domani abbiamo l’opportunità e non abbiamo scuse”.

Cosa cambia per te con Anguissa al posto di Lobotka? “Non cambia molto, c’è anche Diego che non sta giocando ultimamente. Tutti sono forti e hanno diverse caratteristiche. A Lobotka piace molto tenere palla e rimane più indietro, Frank ha corsa e gli piace andare davanti. Con entrambi, come con Diego, mi trovo bene e per fortuna chi gioca gioca siamo sempre una squadra forte”.

Xavi ha speso delle belle parole su di te: “Per tutti è stato un giocatore splendido, soprattutto per noi spagnoli. In quegli anni hanno vinto Europei e Mondiali, sempre guardavo quei giocatori che giocavano a centrocampo, Non so come faceva, prima che arrivasse la palla già sapeva la giocata di prima senza guardare, era uno spettacolo. Le parole che ha detto su di me sono importanti. Un ex giocatore e allenatore che dice quelle cose è importante”.

Pedri e Gavi? “Con Pedri ho parlato stamattina e scherzando mi ha detto che sperava che non avrò una buona giornata. Abbiamo un buon rapporto, ci siamo trovati in nazionale. Con Gavi siamo vicini, conosco la sua famiglia, un mio amico è anche suo amico. Quando gioca e fa qualcosa di buono ci messaggiano. Gli auguro il meglio, perché è del mio paese ed è bello vedere un amico che far bene nel Barcellona e in nazionale. Si vede che ha personalità e sembra che gioca da tanti anni per come sta in campo. Gli auguro il meglio, però speriamo che domani non sarà la sua giornata“.

Come vivi le voci di mercato dalla Spagna che ti riguardano? “Sono molto tranquillo, sto benissimo a Napoli. Manca un altro anno di contratto, mi fa sempre piacere tornare in Spagna e giocare. E’ casa mia, domani ci saranno la mia famiglia e i miei amici. Penso solo a fare bene, a fare una bella stagione e finire bene”.

