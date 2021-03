Fabiàn, Barcellona sempre più lontano: “Andremo su calciatori di talento a parametro zero”

Il candidato alla presidenza del Barcellona Víctor Font a Radio Marca ha parlato del suo programma nel caso dovesse essere eletto.

“Il Barça è stato gestito come se fossero gli anni ’80. Quando ho letto la notizia del Barçagate, mi sono sentito triste.

Il club è andato in bancarotta economica e morale a causa del modello gestionale. Tenendo conto dei limiti economici, faremo il nostro dovere sul mercato. Vogliamo rimediare un prestito e ingaggiare calciatori di talento in scadenza di contratto.

Messi? Messi ci ha detto che ciò che conta per lui è il progetto sportivo. In questo caso non c’è nessuno migliore di Xavi Hernández per convincerlo”.

Comments

comments