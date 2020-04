Fabian e la quarantena: “Mi piace giocare a Fifa e guardare serie tv”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Nazionale spagnola, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’agenzia di stampa EFE.

L’ex Betis ha parlato di come sta trascorrendo la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus, in attesa di sapere quando potrà tornare ad allenarsi: “Mi piace molto Fifa ovviamente, mi piace poter giocare contro gli amici parlando con loro e magari anche prenderli in giro quando li batto in partita. Serie tv? Consiglio, senza dubbio, Il trono di Spade: è quella fatta meglio, che mi ha affascinato e mi ha tenuto incollato ad ogni episodio.

Film? Mi è piaciuto ‘Gran Torino’ con Clint Eastwood, mi ha colpito perché mi rivedo anche nella storia. Mi ha attirato il fatto di vedere come una persona anziana affronta certe cose. Musica? Ascolto il disco ‘Esencia’ di El Barrio ogni volta che ne ho bisogno, mi piace ogni canzone e mi aiuta”.

