Fabian esaltato da AS: “Fondamentale per la Spagna, forma spettacolare”

Fabian Ruiz esaltato dal quotidiano spagnolo “As” dopo la grande prova nella partita di ieri della Spagna in Nations League.

Ecco quanto scritto da “AS” dopo la partita di Fabian Ruiz nel pareggio tra Spagna e Germania:

“La sua condizione fisica è spettacolare. Attacca, difende… È fondamentale in entrambe le aree. Ha avuto molto successo nell’attraversare le linee, sia con passaggi filtranti ma anche battendo gli avversari con il suo buon passo. In questo momento è fondamentale in questa nazionale”.

