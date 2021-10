Fabian, l’ex agente: “Tornerà in Nazionale, lo merita. Spero di portare un mio assistito in azzurro”

Alejandro Camano, ex agente di Fabian Ruiz, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando anche del suo ex assistito.

“Se ho mai avuto contatti con il Napoli per Lautaro? No, mai. Ma spero di riuscire, un giorno, di portare un mio assistito in azzurro. Con Napoli ho un legame speciale. Mi piace moltissimo Luciano Spalletti. Borja Valero (suo ex assistito, ndr) è stato con lui all’Inter e fu un’esperienza davvero molto importante.

Insigne? Un grandissimo giocatore. Non nascondo che guardo il Napoli con piacere anche per vedere lui all’opera. Ha qualità uniche, inventa calcio, sai che da un momento all’altro può fare la differenza. Fabian? Anni fa sono stato suo agente, oggi non è in Nazionale ma sono sicuro che ci tornerà perché stiamo parlando di un calciatore straordinario. Spalletti gli ha trovato la collocazione ottimale, lavora bene sia con la palla tra i piedi che in fase di non possesso”.

