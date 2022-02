Fabian più in forma che mai. Lo spagnolo prontissimo per il tour de force

Il centrocampista spagnolo del Napoli si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria nonostante le chiacchiere.

5 reti e 3 assist fino a questo momento per il numero 8 azzurro e un record particolare di cui può vantarsi.

E’ il giocatore che ha segnato di più da fuori area in Europa. Tutti e 5 i gol realizzati da Fabian in campionato arrivano infatti da conclusioni dalla lunga distanza.

Nel mese forse più difficile della stagione azzurra lo spagnolo dovrà prendere in mano le chiavi del centrocampo azzurro e far emergere al meglio le sue potenzialità.

Testa al Venezia, ma impossibile non avere un minimo pensiero alla sfida Scudetto della prossima settimana contro l’Inter, squadra che porta molto bene a Fabian: a nessuna squadra italiana infatti ha segnato di più (3 reti).

Ora non c’è tempo per le chiacchiere su rinnovi che non arrivano, e l’8 non vuole nemmeno pensarci perchè sa quanto questo momento sia fondamentale per il Napoli.

Indiscrezioni che arrivano dritte da Castelvolturno parlano di un Fabian Ruiz in una forma smagliante e pronto più che mai per un tour de force che rischia di indirizzare fortemente la stagione azzurra.

Comments

comments