La positività al Covid di Fabiàn non è solo una brutta notizia per il match di domani ma anche per la partita di Supercoppa Italiana.

Lo spagnolo, infatti, non sarà disponibile per la partita contro la Juventus di mercoledì 20 gennaio, dato che si dovranno attendere almeno 10 giorni.

Il Napoli perde un’altra pedina importante, dopo Osimhen, a causa del Covid; anche se, bisogna dirlo, sono rientrati Koulibaly, Mertens e Manolas dai rispettivi infortuni.

