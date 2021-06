La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli riporta le ultime in ambito calciomercato in ottica azzurra. Fabiàn è nel mirino del Real Madrid.

Il centrocampista spagnolo è in cima alla lista del club madrileno, data la richiesta fatta da Ancelotti. L’ex allenatore del Napoli è intervenuto in prima persona, tra l’altro, dato che è stato lui a muoversi per Fabiàn.

In più, la radio ufficiale riferisce che tra Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti il dialogo è continuo in ottica calciomercato.

Comments

comments