Fabian Ruiz, parla l’agente: “Si parlerà di rinnovo a fine stagione”

Per il portale calciomercato.it ha rilasciato alcune dichiarazioni l’agente di Fabian Ruiz, Alvaro Torres, che ha parlato anche del rinnovo.

Di seguito le sue parole:

“Fabián è cresciuto con ogni allenatore che ha avuto. Con Ancelotti è stato benissimo, la scorsa stagione è stata magnifica. Con l’arrivo di Gattuso ha iniziato a giocare davanti alla difesa, ma alla squadra mancava un po’ di brillantezza fisica.

Una volta recuperata, il mister lo ha liberato, dandogli maggiore spazio per raggiungere l’area rivale, nella posizione in cui credo possa rendere meglio. Ha una grande falcata, è bravissimo nel gioco verticale, ha un gran tiro… Così sono arrivati i due gol di febbraio contro Inter e Brescia.

Gattuso mi ha sorpreso in positivo e credo che il suo arrivo a Fabian abbia fatto bene. Mesi fa abbiamo deciso di sospendere la questione del rinnovo fino a fine stagione, per parlarne dopo il termine; per ora non ci sono altri contatti. Lui ora è concentrato al 100% sul Napoli.“

