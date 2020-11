Fabian Ruiz: “Scudetto? A fine stagione possiamo essere lì. Sono sempre più innamorato di Napoli”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue parole.

“Il Milan sta facendo molto bene, vengono da 19 partite consecutive senza sconfitta in Serie A. Significa che sono forti.”

“Scudetto? Non lo so, abbiamo una squadra forte. A fine stagione possiamo essere lì, vedremo.”

“Il rapporto con Napoli? Sono sempre più innamorato. All’inizio mi parlavano male di questa città ma non c’è niente di vero, parlano di Mafia ecc. La gente qui mi vuole bene, quando esco in strada mi dimostrano affetto. A Napoli si piange due volte, quando si arriva e quando si parte. Per me sarà così, quando sono arrivato ero da solo ma i miei compagni mi hanno aiutato tanto.”

