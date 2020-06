Fabiàn sempre più lontano da Real Madrid e Barcellona

Secondo quanto riportato dal portale web della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una norma che la Liga spagnola si è imposta dopo la pandemia coronavirus.



Una sorta di fair-play finanziario interno che potrebbe bloccare affari importanti soprattutto per le big spagnole.

In pratica la norma prevederebbe il reinvestimento sul mercato di solo una parte variabile a seconda dei fatturati di quanto ricaveranno dalle cessioni.

Sono esclusi da questo accordo gli scambi.

Prevedibile che Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid possano fare delle pressioni sul presidente della Federcalcio spagnola Tebas per rivedere l’eventuale norma, ma se dovesse essere confermata sembra davvero improbabile che colpi in stile Fabiàn, Lautaro Martines e Neymar per la prossima stagione sembrano destinati a rimanere dei sogni.

Comments

comments