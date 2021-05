Fabian, spunta anche il Manchester City. Il nome del possibile sostituto

Fabian Ruiz seguito dalle big d’Europa, dopo le grandi di Liga c’è anche il City. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport.

“Da questa cessione potranno arrivare almeno 40 milioni, che potranno anche essere reinvestiti. Ma se cambi allenatore il club dovrà puntare almeno su un uomo in mezzo che sia l’interprete della nuova filosofia di gioco e quindi richiesto dal tecnico. Dunque occorre tempo per focalizzare obiettivi primari. In ogni caso lo scouting del Napoli da tempo lavora su vari profili e uno che piace molto è quello del centrocampista belga del Bruges Charles De Ketelaere, classe 2001”.

