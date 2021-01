Fabiàn: “Sto bene grazie a tutti”

Con un messaggio pubblicato sui suoi canali social il centrocampista del Napoli Fabiàn ha voluto tranquillizzare i tifosi dopo la positività al covid.

“Scrivo questo comunicato per informarvi che sfortunatamente sono risultato positivo al Covid. Sono isolato in casa e sto seguendo tutti i protocolli stabiliti dal Napoli e dalla Serie A.

Ringrazio enormemente per i messaggio di appoggio che sto ricevendo, io sto bene ed anche la mia famiglia. Tornerò a lavorare con la squadra quando avrò recuperato completamente, intanto continuerò ad appoggiare la squadra da casa.

Vi chiedo per favore di stare attenti per voi e per gli altri. Seguite le indicazioni e le misure sanitarie necessarie per evitare la diffusione del virus. Un abbraccio e forza Napoli sempre!”

