Fabiana Villanova, compagna di Luperto, saluta Napoli: “Arrivederci mio Paradiso imperfetto”

Sebastiano Luperto è un nuovo difensore del Crotone e Fabiana Villanova, compagna del difensore, ha voluto salutare Napoli.

La compagna del calciatore ha salutato la sua Napoli con un bellissimo messaggio che potete leggere di seguito:

“Ho la grande fortuna di essere napoletana e ho avuto il grande privilegio di avere di fronte, per due anni, un panorama che pochi posti al mondo hanno. Ho amato questa casa come se fosse la mia e, con lei, tutte le sfumature e le persone che mi ha donato. Una bellissima parentesi che porterò con me e rimarrà nel mio cuore per sempre. Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicino in questi anni. Grazie agli amici e ai tifosi veri, quelli che sostengono a prescindere, andando ben oltre numeri e statistiche e che del calcio fanno una passione, una fede indiscutibile.

Arrivederci mio Paradiso imperfetto, porterò un po’ di te ovunque andrò e farò conoscere la Napoli che va onorata e non quella che, troppo spesso e senza remore, è sminuita e ridicolizzata. Il nostro non potrà mai essere un addio.“

