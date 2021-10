Fabiani, Ds Salernitana: “Contro il Napoli sarà dura ma il calcio è imprevedibile”

Il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Speriamo che domenica non venga meno lo spettacolo. Siamo dispiaciuti perchè non sarà concesso ai tifosi del Napoli di venire a Salerno. Il calcio è fatto anche di sfottò tra tifosi, però pazienza. Speriamo sia un bello spot.

Siamo consapevoli che sarà dura contro il Napoli, avvertiamo anche diverse assenze. Avremmo potuto avere qualche punto in più, ma affrontiamo questo derby che è un orgoglio per tutto il sud. Sarà una gara aperta tatticamente, Colantuono non farà di certo il catenaccio e ci sarà spazio per le buone giocate. Il Napoli è una compagine di tutto rispetto ed un minimo di attenzione in più ce l’avremo. Il bello del calcio è che è imprevedibile, quindi sarà una gara tutta da vivere e ci tengo a rimarcare che l’orgoglio nostro è aver riportato a Salerno questo derby.

Osimhen-Simy? Non so se si frequentano fuori dal campo, ma credo che la sera stiano a casa per stanchezza. C’è anche questo incrocio che significa tanto per noi che siamo rientrati nel calcio che conta e che ha una visibilità importante.

I due Coulibaly non ci saranno. Mamadou ne avrà per più di un mese. Lassana ha ripreso ad allenarsi, ma non sarà convocato. Osimhen? Mi preoccupano un po’ tutti, però le partite vanno prima giocate e poi commentate”.

