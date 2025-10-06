Mondiale

Fabio Cannavaro è il nuovo CT de l’Uzbekistan

Fabio Cannavaro 30 anni dopo la vittoria del mondiale a Berlino da capitano dell’Italia, tornerà a giocarsi un mondiale 

Ufficiale la nomina a CT della nazionale uzbeka già qualificata al prossimo mondiale

 

