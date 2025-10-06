Fabio Cannavaro è il nuovo CT de l’Uzbekistan

Fabio Cannavaro 30 anni dopo la vittoria del mondiale a Berlino da capitano dell’Italia, tornerà a giocarsi un mondiale
Ufficiale la nomina a CT della nazionale uzbeka già qualificata al prossimo mondiale
Le pagelle di Napoli-Genoa. Due principi azzurri per svegliare il bello addormentato nel Maradona.
Juventus-Milan big match? Ziliani ci va giù duro.
Conte:”Se qualcuno sperava in un nostro passo falso dovrà aspettare ancora”.
Hojlund:”Contento per una vittoria sofferta e meritata”.
Italia: Politano infortunato sorpresa di Gattuso che convoca un altro napoletano.
Juventus-Milan si strattonano a vicenda e restano dietro
Conte a DAZN:”Dobbiamo alzare il livello di tutti, con De Bruyne ci capiamo al 100%
Antonio Conte dopo Napoli-Genoa: la vittoria della tenacia e della resilienza
Spinazzola in conferenza: “I cambi? Chi entra deve cambiare la partita”
LIVE-NAPOLI-GENOA: la ribalta il Napoli con un ottimo secondo tempo (2-1; 34′ Ekhator; 58′ Anguissa; 75′ Hojlund)