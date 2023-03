Fabio Cannavaro: “Il Napoli ha l’età e la rosa per aprire un ciclo, ma ora viene il difficile”

L’ex difensore del Napoli Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo i passaggi più interessanti.

“Kim sta migliorando davvero in maniera impressionante. Con Spalletti ha imparato a essere concentrato: non ha mai distrazioni, non va mai via di testa, è sempre lì e sa sempre quale è la cosa giusta da fare.

Kvara è un fenomeno, se gli fai prendere la palla ti sfonda. Ha poi la consapevolezza di essere forte, lo capisci da come si muove: resta a lungo per conto suo, poi prende palla frontale e ti punta.

Vedo l’importanza di Osimhen, di Kvara e di Lobotka, ma per me il migliore di tutti, l’irrinunciabile, è Di Lorenzo. e è come Zanetti, è ai suoi livelli. Ha una continuità spaventosa, sa giocare col pallone tra i piedi, nell’uno contro uno è fortissimo e poi è disponibile e umile col compagno.

In Italia un campionato così non c’è mai stato. Il Napoli è fortissimo e ci sono pochi dubbi che abbia ammazzato tutti anche psicologicamente. Dietro è un disastro, 18 punti di distanza sono un imbarazzo incredibile per le inseguitrice. Ma ciò non toglie nulla allo strapotere degli azzurri.

Il Napoli ha l’età per aprire un ciclo, ha anche la rosa per aprire un ciclo: però ora viene il difficile. Prima eri simpatico, ti ammiravano e ti applaudivano. Adesso ti temono, voglio batterti per dare senso alla propria stagione. E diventa tutto più impegnativo perché chi vince diventa antipatico: devi triplicare le forze.

De Laurentiis sono 18 anni che tiene il Napoli sempre lì. Sarà pure criticato per il suo modo di fare, forse è vero poteva vincere anche prima: ma questa estate ha fatto scelte importanti. Le rose erano corte nel passato e questo ha avuto un peso, ma quest’anno no. Simeone, Raspadori, Elmas, Politano o Lozano: ma chi può permetterseli?”.

