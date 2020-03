Fabio Cannavaro: “In Cina l’emergenza sembra alle spalle, c’è gente che va ai ristoranti”

L’ex difensore del Napoli oggi allenatore dei cinesi del Guangzhou Fabio Cannavaro in un’intervista rilasciata ai media ha parlato della situazione coronavirus in Cina.

“Da quando sono andato via è cambiato tutto. Ed è un segnale di fiducia anche per noi in Italia.

Il giorno che sono andato via, sulla strada che porta all’aeroporto ho trovato almeno 10 posti di blocco della polizia che fermavano le persone per controllare la febbre. E a ogni posto di blocco c’era un ambulanza perché se avevi qualche decimo ti portavano in ospedale, costringendoti all’isolamento.

Era una città spettrale, nonostante di casi di contagio non ce ne fossero stati tantissimi.

Ora è tornata la vita, dal terrazzo sento le voci delle persone che passeggiano, gente che va ai ristoranti, le luci accese dei locali.

L’emergenza sembra alle spalle. Ma anche a Wuhan: ho appena visto un telegiornale che mostrava le immagini delle fabbriche che riaprono.

In Cina c’è stato un immediato ricorso alla tolleranza zero, cosa che deve essere recepita anche in Italia senza superficialità come stiamo facendo ma che non riscontro in altri paesi. Merito della dittatura? Il popolo cinese è un grande popolo che dobbiamo ammirare. Un miliardo e mezzo di persone ha capito come doveva comportarsi per salvarsi“.

