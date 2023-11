Fabio Cannavaro per sempre nella storia italiana.

Fabio Cannavaro, campione del mondo con l’Italia e Pallone d’Oro nel 2006, è entrato nella Walk of Fame dello sport italiano.

La cerimonia si è svolta oggi al Foro Italico, dove è stata scoperta la mattonella con il nome del calciatore, alla presenza dello stesso Cannavaro e del presidente del Coni, Giovanni Malagò.

“Non devo certo presentarlo, Fabio è rappresentante di qualcosa che ci rende tutti orgogliosi. Il calcio ha tanti campioni, ma non tutti sono entrati in questa Walk of Fame. Questa mattonella lo consacra per tutta la vita come uno dei grandi non solo del calcio ma di tutto lo sport del nostro Paese”, ha detto Malagò.



“E’ una grandissima emozione il fatto di essere qui a rappresentare tutto lo sport italiano. Ed è una grandissima soddisfazione perché questo riconoscimento è il frutto della mia carriera in Italia coronata con la vittoria ai Mondiali. Per questo lo condivido con tutti i miei compagni”, ha evidenziato invece Cannavaro. In occasione della Giunta Nazionale del Coni poi sono stati assegnati i collari d’oro che verranno consegnati il 22 dicembre.

Fonte ANSA

Comments

comments