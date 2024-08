Fabio Pecchia in conferenza stampa dopo il match al Maradona del suo Parma sconfitto 2-1

Fabio Pecchia a Napoli come giocatore e poi come vice Benitez:”Ogni passo qui a Napoli un ricordo ma me ne vado a casa arrabbiato”

Così Pecchia: “E’ mancato il portiere stasera dopo l’espulsione di Suzuki. Se farò 5 cambi già al 73′? Si mi sono trovato con uno slot in meno per la sostituzione nel primo tempo. I miei ragazzi hanno giocato bene anche in dieci. Oggi siamo entrati non di ripartenza ma di palleggio: il Napoli ha avuto una forte spinta anche da parte del pubblico. Alcuni episodi oggi ci hanno condannato ma è partita che ci servirà, da cui possiamo imparare. Tra Milan e Napoli? Sono due squadre che giocheranno per lo scudetto. Tante emozioni per me qui a Napoli. Ogni passo un ricordo ma me ne vado a casa arrabbiato (sorride ndr)”.

