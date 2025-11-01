Fabregas: “Potevamo vincere”

Napoli-Como: 0-0. Il commento di Fabregas

Fabregas: “Soddisfatto io? Me ne vado con fastidio, quando giochi così devi vincere. O ragazzi mi hanno fatto godere. Tutti giovanissimi, abbiamo fatto uno step importante. Mi ha tradito il vecchietto Morata? Non la penso così. Fa parte del calcio. Ci sono cose più importanti nel calcio. Devo guardare tante cose. Devo gestire la loro crescita. Stiamo provando ad accordare le distanze rispetto a squadre più grandi. Si deve fare la prestazione crescendo sempre di più”.

