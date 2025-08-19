Calciomercato

Fabrizio Romano:”Napoli e Siviglia continuano a parlare per Juanlu

Il Napoli e il Siviglia hanno discusso nuovamente oggi dell’accordo per Juanlu,

cercando di avvicinarsi sulla valutazione e sui dettagli.

Juanlu vuole trasferirsi e i colloqui continuano, non c’era alcuna scadenza la settimana scorsa o lunedì.

 

