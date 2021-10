Nelle ultime ore c’è un pesante disservizio che riguarda i social più utilizzati dagli utenti, Facebook e Instagram, e WhatsApp.

Un problema che è a livello mondiale e che ancora non si è risolto a quanto pare. Tutt’ora i due social, Facebook e Instagram, e WhatsApp non funzionano; la cosa da notare è che tutte e tre le applicazioni fanno capo alla società di Zuckerberg.

Non si hanno altre notizie in merito per ora, con i disservizi che dovevano essere risolti già da qualche ora.

