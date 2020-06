Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco il passaggio in cui parla di Luperto.

“Giuntoli? Mi sento sempre con lui, mi sento con tutti. Luperto a Parma? Posso dire che è un giocatore che piace sia a me, che al mister che della società. Noi l’abbiamo sempre cercato ma il Napoli non l’ha voluto mai dare, mai dire mai. Lozano? Non si discute, io prenderei tutti i giocatori del Napoli”.

