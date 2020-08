Faraoni, il presidente del Verona: “Ne abbiamo parlato con Giuntoli. Si è mosso per tempo”

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dei rapporti con il ds del Napoli, Giuntoli.

“Rrahmani? Il Napoli ha comprato un buonissimo giocatore, vi posso assicurare che è un grande professionista, per il Napoli sarà un valore aggiunto, ed è uno che deve ancora finire di esprimere il suo potenziale. Kumbulla? C’è stato un interesse forte del Napoli, il giocatore è molto giovane ma anche molto importante. I tempi erano stretti, il giocatore ha preferito prendersi una pausa in più per arrivare a fine anno e capire le opportunità.

Faraoni? Con Giuntoli ne abbiamo parlato più di una volta, quest’anno ha dimostrato che può rendere tanto. A suo tempo, muovendosi per tempo, l’aveva già messo sul taccuino ed abbiamo fatto qualche chiacchiera”.

