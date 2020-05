Faraoni, l’agente: “Se il Napoli lo volesse sarebbe un’ipotesi percorribile”

Mario Giuffredi, nel corso del suo intervento a Radio Punto Nuovo, ha parlato anche di un altro suo assistito, Davide Faraoni.

“Nel calciomercato non si può escludere niente. Faraoni? Non sta a me dare un valore. E’ di proprietà del Verona, è giusto che il prezzo lo facciano loro. Non mi sostituisco mai ai club, come se loro facessero l’ingaggio per il mio giocatore, non sarebbe giusto. Ha sempre giocato a 4, l’unica volta che ha giocato a 5 è stato quest’anno con Juric. Hysaj e Di Lorenzo si sono trovati perché è saltata la trattativa, causa di forza maggiore. Mettere Conti in concorrenza con Di Lorenzo che giocano entrambi in una grande squadra, è da stupidi. Faraoni si deve confermare in un grande club, quindi se il Napoli lo volesse, sarebbe diverso”.

