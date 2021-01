Fares e la donazione al rider picchiato e derubato: “Non volevo clamore mediatico”

Sta facendo discutere in queste ore la vicenda legata al rider di Napoli picchiato e derubato del motorino da sei persone il 1 gennaio.

Notizia di oggi è che i sei sospetti sono già stati individuati dalla polizia grazie ai video in rete. Tante le donazioni per far avere un nuovo scooter al rider derubato, che hanno superato gli 11 mila euro.

Tra queste donazioni ce n’è stata una di 2.500€ che si è scoperto essere del calciatore della Lazio, Fares. Proprio oggi il calciatore ha scelto di rilasciare alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club; di seguito le sue parole:

“Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio. La vicenda mi ha particolarmente colpito e ho deciso di agire in prima persona.

Ho notato un link tramite il quale era possibile fare una donazione e l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio gesto suscitasse clamore mediatico. Ciò, però, è accaduto, ma la mia intenzione era quella di aiutare una persona in difficoltà.“

Comments

comments