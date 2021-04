Farris, Lazio: “Sconfitta che non compromette nulla. Rigore? Per me era più fallo di Manolas”

Massimiliano Farris, sulla panchina della Lazio in sostituzione di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Questa sconfitta non deve compromettere nulla. Già alla prossima abbiamo un altro scontro diretto, in più c’è un bonus della gara da recuperare. Non possiamo arrenderci perché veniamo da una rincorsa incredibile.

Dal campo non si vede quasi mai niente. Ci sono state due partite oggi, la prima è durata cinque minuti fino all’episodio del rigore. Milinkovic prende la palla e nel calcio a cui ho giocato io se l’altro giocatore abbassa la testa commette fallo lui. Sono episodi importanti che vanno valutati bene. Sul ribaltamento c’era un fallo da ultimo uomo con rigore per noi.

Quando hai determinati giocatori in campo fai delle scelte e cerchi di portarli avanti. I cambi ci hanno dato freschezza e anche i due gol ci hanno dato spinta emotiva. Detto questo, il Napoli ha giocato una grandissima partita, un gol strepitoso di Insigne. Non abbiamo difeso bene, abbiamo attaccato di più ma loro sono stati bravi e concreti. Non siamo riusciti a difendere bene le distanze.

Siamo entrati tante volte in area, abbiamo anche preso un palo con Correa, si andava sul 2-1 e cambiava la partita. E’ successo anche a noi contro il Benevento. Non siamo stati concreti e cattivi in area, loro sono stati feroci e con grandissima qualità dei singoli che, come al solito, determinano le partite.

La squadra ha trovato la forza di andare a cercare di riaprire la partita. C’è stata la reazione, la voglia, il carattere non è mai mancato in questi anni. Inzaghi? Ci siamo parlati in una mini conferenza all’intervallo. Il suo ritorno sarà l’innesto più importante. Il comandante deve stare al suo posto”.

