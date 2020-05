Fase 2, il Governo fa chiarezza sui “congiunti” con cui ci si potrà vedere dal 4 maggio

L’ultimo DPCM ha dichiarato che durante la Fase 2, che entrerà in vigore da lunedì 4 maggio, sarà possibile uscire per andare a trovare i cosiddetti “congiunti”.



Il Governo, con una nota pubblicata sul sito ufficiale durante la FAQ, ha fatto chiarezza sul termine: “L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.

