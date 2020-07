Fatto Quotidiano, lite Sky-De Laurentiis: i telecronisti disertano le partite al San Paolo

Nell’edizione odierna del Fatto Quotidiano si parla della lite tra Sky e De Laurentiis che sta avendo delle ripercussioni anche sulle partite del Napoli.

Sembrerebbe che i telecronisti disertino le partite del Napoli a causa del costo troppo alto delle postazioni in tribuna stampa. Le postazioni, infatti, hanno un prezzo fissato dalla Lega su cui le società possono fare degli sconti e il Napoli, dopo il Brescia, è quella che ne fa di meno. Sky vuole far capire di essere in crisi dopo il mancato pagamento dell’ultima rata su cui è in causa la Lega e che vede tra i più agguerriti proprio De Laurentiis.

