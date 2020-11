Federico Fazio, difensore della Roma, è risultato negativo al Covid-19 come riportato da Anglo Mangiante a Sky Sport.

Arrivano buone notizie in casa Roma, in vista del prossimo match di campionato. Come riportato da Angelo Mangiante in diretta su Sky Sport 24, infatti, Federico Fazio, uno dei positivo al Coronavirus delle ultime settimane in casa giallorossa, si è negativizzato. Cosi il difensore sarà disponibile per la sfida di campionato contro il Napoli di Gattuso.

