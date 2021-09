Fedele, agente di Caputo: “Non c’è stata opportunità di andare al Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gaetano Fedele, agente di Caputo.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli deve preoccuparsi di Caputo? Lui è uno addetto a fare gol, certamente è in un momento positivo in una squadra in cui sicuramente sta imparando a conoscere i movimenti. La Samp sta facendo un’ottima impressione.

Voleva giocare nel Napoli? Penso che vogliano tutti giocarci ma non si è mai creata l’opportunità. In una conferenza stampa De Laurentiis lo citò ma non c’è mai stata l’opportunità. D’Aversa? Totalmente diverso da quello di Parma. Questa è una squadra propositiva che offre anche spazio agli avversari, mi sembra che lui abbia una nuova idea che mi pare stia dando dei risultati.

Napoli primo in classifica per quanto? Io sono molto soddisfatto di come sta andando il Napoli, secondo me ci sarà per molto tempo, se la giocherà fino in fondo. Se tutto resta come sembra e non ci saranno squilibri caratteriali credo che arriveremo fino in fondo a giocarla.

Anguissa? Si è approcciato benissimo al campionato italiano. Anche vero che noi siamo la città degli alti e dei bassi: secondo me è un buon giocatore, avrà dei momenti di difficoltà ma per ora l’approccio è stato interesse. Osimhen? Onestamente l’anno scorso per me ha avuto delle difficoltà. Se si capisce che lui ha delle qualità negli spazi può essere determinanti ma il gioco del Napoli deve adattarsi. Quando non avrà spazi dovrà migliorare ancora molto.”

Comments

comments