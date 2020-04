Fedele: “Test specifici per i calciatori. Insigne-Raiola? Qualcosa sarà andato storto”

L’ex agente sportivo Enrico Fedele, ora opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte riguardo l’emergenza Coronavirus.

“Non dobbiamo fare populismo, bisognerà capire se il contagio diminuisce nei prossimi mesi. Se va sotto una certa soglia, si potrebbe pensare ad una ripresa. I calciatori dovrebbero fare esami specifici. Se i contagi non scendono, comunque, non credo sia possibile ricominciare. Per poter avere un vaccino ci vuole almeno un anno, quindi se dovesse verificarsi un calo enorme, potremmo ragionare sulla ripresa. Il divorzio tra Insigne e Raiola? Dipende dai patti che erano stati fatti. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto”.

